現年26歲的日本歌手兼作曲家秋山黃色，在國中時期就因受到動漫《K-ON！輕音部》的影響而開始彈貝斯，高中一年級就開始創作音樂，並在2017年順利出道，逐漸累積出不少人氣。但他的演藝事業剛起步，就被媒體爆出他近日疑似涉嫌毆打女友而遭到警方逮捕，讓網友相當驚訝。

秋山黃色自出道以來，憑著堅強的創作實力受到業界好評，他也因此在《我的英雄學院》、《煙囪小鎮的普佩》、《約定的夢幻島》等多部人氣動畫，以及電視劇《封刃師》中獻唱主題歌曲，使他人氣不斷攀升。但根據日本媒體的綜合報導，秋山黃色近日因涉嫌毆打同居女友，對女友施暴，造成對方的身上多處受傷，鄰居見狀後趕緊報警處理，秋山黃色也因此在本月23日遭到警方逮捕歸案，原本前程似錦的演藝事業就此跌落谷底。

而日本網友看到後相當傻眼，紛紛要他出面道歉，也擔心由他所演唱主題歌曲的動漫電影及電視劇會因此受到牽連，網路上掀起熱烈討論。而消息傳到大陸後，大陸網友卻歪樓表示「我以為叫秋山這個人因為搞黃色被捕」、「你不是一個人」、「還以為是黃秋生被捕」、「我還以為搞黃色被逮捕」、「以為涉黃被捕+1」、「先看成黃秋生，再看一遍以為叫秋生的歌手搞黃色被捕，我暈」，「我反覆看了幾遍，才確定他是打人被捕，沒搞黃色」、「這名字真容易讓人誤會」，意外掀起熱烈討論。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。