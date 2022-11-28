藝人謝忻喜愛戶外運動，不時會在社群放上爬山、慢跑、潛水的影片，她27日歡度41歲生日，替自己安排全馬馬拉松，並曬出戴著胡瓜送的順澤宮帽子的美照，看似非常平靜美好，然而其實她當日花了6小時35分，才跑完42公里馬拉松，途中，還因太熱狂塞冰塊到胸口，一抵達終點，自曝情緒整個潰堤，還打趣宣布自己未來10年內不再跑步。

謝忻昨天生日在故宮南院參賽，感嘆跑馬真的不容易：「其實我根本不知道自己是如何完成那42公里的」，並笑說她只記得路邊的加油聲和補給站為她唱的生日歌，及陪跑夥伴的激勵聲，更透露「嘉義的高溫絲毫沒有對壽星手下留情，連微風和樹蔭都是沿途的奢侈品，而艷陽下的故宮南院如同海市蜃樓般地模糊。」

謝忻也回憶昨日太陽帶來的高溫「我只能一直把冰塊往胸口塞」，也由於太辛苦了，「越過終點線後情緒潰堤」，隨後她也提及近4個月的訓練裡，練跑陪伴的跑友以及物理治療師，和送給她神帽的胡瓜「沒有你們就沒有開開心心衝破終點線的我」，最後她更感激堅強的自己「妳好棒、妳好勇敢、也祝妳生日快樂」。

貼文一出後，超過萬名網友湧進留言區祝她生日快樂還跑完全馬，「跑42公里太強啦！也祝福妳生日大快樂」、「我有幫你吶喊加油欸，大美女！」、「以後你就可以臭屁，跟人說：我跑過全馬ㄟ」，「恭喜完成初馬，真的很厲害，尤其是今天的溫度很虐，能完成42.195公里的人都是可敬的」。