【愛傳媒簡秀枝專欄】就在台北喧嘩激情的選舉開票之夜，純粹細緻的琴韻，從國家音樂廳傳出，為台北的豐富顏容，再添一筆。

音樂會的主角是小提琴家約夏・貝爾（Joshua Bell，1967-）與鋼琴家彼得・杜根（Peter Dugan）。約夏・貝爾曾被形容是「古典樂界的阿湯哥」、「千禧年當紅美男子」，對台灣樂友來說，對他的音樂，耳熟能詳，他多次來台，也曾以「聖馬丁學院室內樂團」音樂總監身分，率團來台演出，受到極高評價。疫情肆虐，阻擋了他的國際演出，這回舊地重遊，展開南北兩場獨奏會，樂友喜不自勝，尤其在選舉季節中，倍顯意涵。

對樂友而言，約夏・貝爾不只以3百多歲史特拉底瓦里名琴（Antonio Stradivari ，1713）拉奏出天籟般的音樂品質境界，他更重要的是，他的音樂價值觀與分享行誼，特別值得肯定與學習。

今年54歲的約夏・貝爾，身材略胖，肚腩微凸。昨晚依舊預著他招牌式的蓬鬆短髮，黒衣黑褲黑皮鞋，眼尖的觀眾，看出那黒衣並非黑襯衫，是改造的小禮服，胸前一排深藍緞面，搭配細領與7鈕扣，制式形象，卻有他的細膩。

彼得・杜根則是美國茱莉亞音樂學院的高材生，一身素雅西裝，黑襯衫、同色系領帶，兩頰的落腮鬍，更具個性，他的琴藝高超，極具感染力。

彼得・杜根在舞台上，與約夏・貝爾的搭配，絕非伴奏角色，而是採取雙琴平等，以對話、較勁，甚至拼搏的場面呈現，他在彈奏時，以餘光緊盯約夏.貝爾的小提琴行進，作出最合適的應對，呈現紅花綠葉效果之外，更有各行其是的喬段，以各自獨立面貌，強調色彩與聲音上的差異。例如在拉威爾《G大調第二號小提琴奏鳴曲，作品77》的第二樂章開頭，使用不同調號，小提琴為G大調，鋼琴則是降A大調，對資深賞樂人是練耳力的絕佳機會。

音樂會共有4首曲子，分別是：

1、舒伯特（Schubert）《D大調第一號小提琴奏鳴曲，作品384 》。

2、貝多芬（Beethoven）《C小調第七號小提琴奏鳴曲，作品30》。

3、布洛赫（Bloch）《曲調》選自《巴爾興組曲》，作品47。

4、拉威爾（Ravel）《G大調第二號小提琴奏鳴曲，作品77》。

同時外加2首安可曲，都是波蘭作曲家的經典作品，一是抒情柔美的蕭邦《夜曲 Op. 9 No. 2》，展現大師級天籟美聲；二為亨里克・維尼奧夫斯基（Henryk Wieniawski，1835-1880）塔朗泰拉舞曲（Tarantella op.16），十足的炫技表現，一靜一動之間，圓滿結束，聽眾為之瘋狂，簽名會上，大排長龍。

工欲善其事 必先利其器，如眾所周知，約夏・貝爾對名琴的緣份不絕，目前他使用的是製作於1713年的史特拉底瓦里名琴「修伯曼Huberman」，該琴又名「吉普森Gibson」。

由於約夏・貝爾出道早，19歲就有機會用他比賽的奬金和演出酬勞，買下名琴，那是史特拉底瓦里在1718年製作的「沙諾.沙爾東Chanot-Chardonnay」小提琴，該琴外型像吉他。

24歲開始，約夏・貝爾借用史特拉底瓦里另一把名琴「湯姆・泰勒Tom Taylor」，那是一把創作於1732年，據傳曾被知名小提琴家姚阿幸（Joseph Joachim）從火場中救出。借用多年，約夏・貝爾愛不釋手，因此說服琴主出售，成為他購入的第二把史特拉底瓦里老琴。

29歲那年，約夏・貝爾碰到阿瑪迪斯四重奏，有幸拉到1713年的「修伯特」，那是史特拉底瓦里技術純熟、黃金時期的傑作，約夏・貝爾驚艷不已，設法購為已有，有了「修伯特」，彷彿打開了另一個表達的世界，可以用不同的方法，不同的弦，演奏以前的琴發不出的聲音。

該琴原是20世紀著名英國小提琴家修柏曼（Bronis aw Huberman，1882-1947）使用的老琴，1936年他在卡內基音樂廳演出時，把琴放在後台，被一位懷才不遇、鬱足成性的琴師艾爾曼（Julian Altman）偷走，近半個世紀後，艾爾曼瀕死，交待妻子把琴歸還，才讓名琴於1985年重見天日，前後消失了49年。

約夏・貝爾在倫敦查爾斯比爾琴行發現它，就為之著迷，當晚在皇家爾伯特音樂廳用該琴演奏兩首困難度極高協奏曲，完美無瑕，從此他就該琴就長相左右，尤其音樂界歷史人物修伯曼曾擁有並演奏該琴過，對約夏・貝爾而言，典型在夙昔，更增加他的敬畏感，督促他更深耕細作，呈現藝術的廣袤浩瀚。

約夏・貝爾曾自我調侃，他的「修伯特」老琴，比紐約的房子還貴，他的弓，是19世紀法國製弓師圖爾特（Francois Tourte）也高價於印地安納的住家，弓與琴帶給他無比溫暖，讓他在疫情前，一年有150場以上演出，250天為演奏，浪跡天涯，但他溫暖滿懷，播灑音樂之愛。

疫後再起，約夏・貝爾再次來到台灣，尤其選舉季節，他用純淨天籟和台灣樂友見面，以音樂會友，也以雙琴的絕美音色，沈澱台灣因為選舉被挑撥、浮燥起伏的心。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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