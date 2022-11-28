高雄市客家事務委員會及財團法人高雄市客家文化事務基金會，11/27下午在高雄愛河畔的光之塔共同辦理「客家很有市—音樂馬戲市集」，活動包含客家傳統還福祭祀儀式、特色市集外，還有金曲歌手蕭迦勒、巴西薩克斯風情歌王子Diogo Pinheiro、Eye Catching Circus創造焦點馬戲劇團等表演，讓現場參與活動的大小朋友，在歡笑聲中體驗客家歡慶豐收的氣氛。

「客家很有市-音樂馬戲市集」邀請雄店合作辦理特色市集(品觀點提供)

創造焦點馬戲劇團與現場小朋友互動(品觀點提供)

高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，過去客家人多以務農為主，因靠天吃飯而有「春祈秋報：年頭祈福、年尾還福」的傳統習俗；年初播種時節，祈求上蒼保佑風調雨順、五穀豐收，年末收成時分，祭祀酬神感謝上天、並歡慶豐收。在還福祭祀之後，主辦單位貼心地提供客家粄食讓賓客們吃平安。

楊瑞霞主委指出，客家人在秋收時節的還福儀式，是感謝上天保佑一年來的豐收，這次的活動也藉著這樣的習俗與精神，一方面遵循古禮辦理還福祭祀儀式，另一方面，從異國風情的人文元素為發想，以表演藝術出發，結合西方特技的馬戲表演藝術與客家音樂元素，呈現跨域異文化的璀璨風情，及傳統與新創交織的客家優美文化。

「客家很有市—音樂馬戲市集」活動特別邀請到巴西知名薩克斯風演奏家Diogo Pinheiro以及台灣知名薩克斯風演奏家林敬堯，演奏「你是我的眼」、「Sugar」等耳熟能詳的歌曲；金曲歌手蕭迦勒，演唱「阿娘的土地」及「戀戀魯冰花」等膾炙人口的客語創作歌曲，帶來現代客家歌唱藝術；「Eye Catching Circus創造焦點馬戲劇團」，以呼拉圈結合肢體律動融入各種花式技巧，創造出視覺的錯亂感之外，也結合了雜耍、軟骨功、人體疊羅漢等技巧，成功抓住大朋友與小朋友驚喜的目光，笑聲與掌聲不間斷，成為全場矚目的焦點。由雄店協力招募的特色市集，集結了客家、小農、古著、美食餐車、手作文創等特色攤商，讓民眾流連忘返，還設置舒適的飲食區，在享受美食的同時兼顧防疫，度過一個歡樂客家味的假日。