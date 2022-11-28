【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區連續7年獲得全球百大綠色旅遊目的地，頭城農場也是符合GSTC旅館類的永續準則，連續兩年獲得東北角亮點提升計畫，不斷開發優質的生態體驗行程，成為推動永續觀光的領頭羊。

▲獨具特色的里山小點心-森林餐會鳥巢的餐桌。圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

頭城農場特別於11/16舉行永續觀光的遊程發表會，以新修建的「里山共森基地」，邀請貴賓進入森林，與大自然融合，體驗「靠山吃山、靠海吃海」的在地智慧利用。

▲獨具特色的里山小點心-森林餐會蜜蜂的餐桌。圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處馬惠達處長表示，在全球永續觀光的浪潮下，低碳、節能、關心在地社會經濟發展，成為新世代旅遊觀光的新樣貌。里山共森基地是頭城農場發展森林探索體驗的森林教室，也希望拋磚引玉，未來吸引專業的藝術家、創作者能開設課程，讓森林經營與文化傳承能同時並進。

頭城農場創辦人卓陳明表示，本次遊程開發有尋找森林的光，是邀請遊客融入自然環境的儀式，並且由頭城農場的里山職人帶領體驗黃籐編織、森林青草茶、森林魔法湯、固碳伐採木DIY等一系列永續遊程，以及愛護森林的保育活動。

活動現場也邀請頭城農場的專業職人林必先生現場展演剖藤，在享用頭城農場綠色廚房主廚吳小龍先生的里山小點心之後，更與大家分享頭城農場的森林經營體驗活動 ，讓遊客可以量測計算出每固碳伐採木的含碳量，取得為世界減碳新知識，讓森林永續觀念走入生活。

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