執政的民進黨地方選舉大敗，政策題材濃厚的生技股早盤在美時(1795)及高端疫苗(6547)下挫拖累，空方氣焰旺盛，使得上市生技指數跌幅一度逼近2%，隨著股王藥華藥(6446)回穩、合一(4743)一度站上300元大漲，買氣逐漸回籠，上櫃生技指數逆勢揚升1%，上市生技跌幅也開始收斂。

矽水膠隱形眼鏡大廠視陽光學(6782)今(28)以每股168元掛牌上市，挾著明年營運成長動能強勁，晨盤股價最高曾衝至267.5元，大漲逼近6成，蜜月行情強悍。視陽的飆漲並未帶動相關業者的股價，晶碩(6491)、亨泰光(6747)紛紛壓低整理，僅精華(1565)小漲0.2%。

第6屆台灣醫療科技展即將於12/1~4為期4天在台北南港展覽館1館舉行，此次醫療科技展聚焦3大關鍵任務，包括促進產業與國際科技大廠、醫院、通路更紮實、深度合作形成戰略結盟、加速掌握全球數位轉型市場先機等。不僅擴大吸納全球軟、硬科技產業來台戰略結盟，加速醫療數位轉型，更延伸政府新南向前瞻布局，攜手東協百大醫療體系建立合作新局。