每年10月至隔年3月為空品不良季節，加上北市有關渡平原農業區，時有焚稻問題，因此北市環保局自12月1日啟動「陸空聯合稽查專案」，除了機動式地面巡查外，導入無人機從高空監控、在非法燃燒熱點架設空品感測器。若經查獲違法燃燒廢棄物，將加重罰緩，最高可罰10萬元。

環保局表示，每年10月至隔年3月為空品不良季節，易因境外傳輸或大氣擴散不佳等原因導致空氣品質不良，而關渡平原為臺北市僅存的大規模平原農業區，12月到隔年1月二期稻作收割期間，將產生大量的農作廢棄物，若貪圖方便而未妥善處理就地焚燒，除產生大量濃煙造成空氣品質惡化外，對自身及周遭居民的健康更是一大危害。

北市違規露天燃燒案件逐年降低，陳情件數由104年的26件降低至110年的3件，違規告發數也從104年的16件降低至110年的4件，顯見除有效嚇阻外，農友們傳統就地焚燒的思維也逐步在改變。

而北市府為便利農友清運農作廢棄物，於北投關渡平原地區設置22處集中收運點，若有清運需求可於每日上午8時30分至下午16時30分聯絡環保局北投區清潔隊關渡分隊(02)2895-0256、士林區社子分隊(02)2813-6658，協助送往焚化廠集中焚化處理。

環保局說明，空氣污染物易造成越境傳輸，傳統就地焚燒農業廢棄物，不僅無法改善土質，反而會造成大量粒狀污染物、溫室氣體產生，亦會因違反「空氣污染防制法」而受裁罰，藉由集中清運、翻耕入土或利用腐化菌自然分解等方式，不僅能增加土壤中有機質等肥份，也能一同為維護環境空氣品質盡一份心力。