民進黨立委陳亭妃召開記者會，要求學甲88槍案真相(邱新博攝)

台南學甲區10日發生槍擊案，有人夜間持衝鋒槍朝學甲工業區中的工廠以及市議員謝財旺服務處，8分鐘內在兩地開了88槍，引發地方恐慌。民進黨立委陳亭妃28日舉行記者會，也發出「不自殺聲明」，要求警政署說明為何案發19天仍未破案。

陳亭妃今天上午舉行「選舉過後，台南88槍，應該給真相了吧！」記者會，邀請內政部警政署刑事警察局副局長邱紹洲與會。

陳亭妃說，88槍不管在哪裡都是重大刑案，距離案發已經發生19天，警方至今未能掌握嫌犯位置，真相在哪裡也不知道，也引發地方高度恐慌。陳亭妃說，選前給警政單位時間，因此不談這個議題，但選後應該要給民眾真相了，絕對不容許88槍案件讓台南成為「慶記之都」，成為台南揮之不去的治安陰影，

陳亭妃也發出「不自殺聲明」，表示在追求真相的同時，可能會受到威脅，因此即刻起正式發出「不自殺聲明」，只要能讓台南的治安更好，讓台南市民更加安心，她不會怕，因爲這是責任。

對於陳亭妃要求，邱紹洲表示，選前發生槍擊案的確很敏感，地方同仁也立即成立專案小組，並由台南地檢署指揮偵辦中，但因偵查不公開原則不便說明案件進度，但專案小組每天開會、沒有因為選舉而停下，已經有鎖定嫌犯和偵辦方向，還在過濾線索，全力查緝。

邱紹洲也強調，警政署長多次南下親自參與專案小組指導偵辦，而內政部長也到案發地給予同仁慰勉，所有情資都會列入專案小組參考，這段時間沒有鬆懈，會全力以赴，希望再給一些時間。

至於槍擊案是否影響到台南選情？陳亭妃說，選民心中都有一把尺，當時各家媒體都有報導，這會不會造成影響不得而知。