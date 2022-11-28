在談戀愛過程中，有些人吃醋是因為太愛對方，有些人則是佔有慾太強烈，不希望另一半到處拈花惹草，造成不必要的麻煩，《科技紫微網》運勢專欄指出，天蠍座、巨蟹座、牡羊座是天生的大醋桶，因為害怕失去，希望另一半能在乎他們的感受，所以利用這種方式來表達心中的不滿意。

▍天蠍座

天蠍座的醋意主要來源於他們的心中有太多的疑慮和不安全感，只要生活中有別人出現，他們就會暗暗的拿自己和情敵做比較，更會四處打聽，搞清對方的來歷，他們老是說自己不在乎，即便已經醋意大發，但在對方面前一定會表現出雲淡風輕的樣子，若真被騙過去，以為沒事而不解釋清楚，那就死定了，他們喜歡吃醋，但更希望能在乎他們的感受。

▍巨蟹座

巨蟹只要一戀愛，全部注意力就都會放在對方身上，雖然平日表現得大方得體，但在喜歡的人面前，其實很沒有自信，總是會擔心自己不夠好，抵擋不住外面花花草草的誘惑，於是，一旦有風吹草動，都能讓他們迅速變成行走的醋罈子，鑽牛角尖，胡思亂想，對於巨蟹來說，戀人是最大的精神依靠，越是愛得深，越是害怕失去。

▍牡羊座

牡羊座吃起醋來一點都不會給對方留情面，這個時候任何解釋他都聽不進去，最好的方式就是在旁細細觀察，看他們什麼時候才回到原本愛說笑、愛打鬧的狀態，不過這是很考驗耐心的，等待他們心中的醋意發洩完後，回歸到歲月靜好、適合溝通的模樣，一切就都沒事了。