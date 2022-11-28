2022新北歡樂耶誕城至今累計超過330萬參觀人次，網路聲量居高不下，新北市觀光旅遊局邀請到連續7年鑽研拍攝耶誕城美照、同時也是「2023新北消防形象月曆」的攝影師鄭名宏(Justin Cheng)，教民眾運用小技巧，手機一樣能拍出專業美照。

攝影師鄭名宏(Justin Cheng)表示，大多數民眾不會專程攜帶單眼相機或是打光燈組等專業攝影器材，但只要掌握幾個拍照技巧，再加上盡量避開人潮最尖峰時刻，就算用手機也能拍出神級網美照片。

人山人海的雪白燈飾天橋「綺麗光廊（新府路天橋）」，要尋找兩側都沒有人站的點位，使用手機的廣角模式，站姿向前傾身位置就能擋住後方遊客，拍出宛若空景般的照片；或使用手機的人像模式，利用燈飾當前景，帶出局部特寫，也能拍出絕美照片。

隱藏版燈區「閃耀期待（環狀線板橋站南廣場）」是輕易能避開人多情形的美拍私藏點，裝置採用大量燈飾和多角度結構，非常輕易就能找到避開路人的點位，拍出非常獨特的耶誕城美照。

攝影師建議此處可以攜帶一隻輕便手電筒，讓光源更充足，同時等待燈飾的黃色光源，拍出來的模特兒皮膚色調就會是最佳的效果；或是讓臉與白色燈球呈現平行狀態，借用白色燈球的光源與垂落的燈條，同樣能拍出令人驚豔的畫面。

「站前廣場燈區」也是網美聖地，一般人會直接站在「銀色派對」的迎賓拱門下方拍照，但運用燈飾與鋼架之間的縫隙，不僅可以避開後方遊客，這個角度的照片在IG上也不容易跟人撞照，呈現具有個人風格的畫面。

拱門旁的「水晶球屋」可避開後方白色隔板線條，找乾淨的牆面當背景，模特兒輕捧雲朵，同時帶出部分花朵裝置當畫面點綴，即使整體都是白色的色調，拍出的照片也非常有層次感。

最後是站前廣場燈區的「浮冰小屋」，這裡一樣建議使用手機的人像拍照模式，以特寫方式讓背景呈現散景，輕捧燈泡球，就是非常神級網美的一張照片。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，將在12月初推出第二支的光雕秀，屆時兩隻光雕秀將於每日點燈後每半點、整點輪流播放，誠摯邀請民眾闔家大小、攜家帶眷一起到新北歡樂耶誕城留下美麗的照片與回憶。