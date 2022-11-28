光田醫院海扶刀無創中心，今天舉辦揭牌儀式。(光田醫院提供)

子宮肌瘤是婦科常見的良性腫瘤，生育年齡婦女平均每4人就有1人有子宮肌瘤，過去只能以開刀來處理子宮肌瘤。光田醫院成立「海扶刀無創中心」，率先造福了院內醫護，無創免動刀之優點，讓忙碌的護理人員術後能快速返回家庭及工作崗位；吳姓護理人員說，「進場維修」完全沒感覺有「動刀」。

光田蘇棋楓部長表示，治療子宮肌瘤多數是採手術療法，不論是傳統的開腹手術或是現在比較新的微創腹腔鏡，都是需要「動刀」，如此一來卻容易讓特殊體質或想生育的婦女卻步。而「海扶刀無創手術」的出現，不但安全且免開刀，大約一場電影的時間即可完成肌瘤消融處理。

45歲的吳姓護理人員平日常有月經量多、貧血的困擾，經診斷為多發性肌瘤，小且多顆約4公分子宮肌瘤，最大顆則為5-6公分，每到經期即備感困擾。看到醫院引進海扶刀無創手術，立即安排檢查及治療，住院天數僅3天，術後恢復期也只需一週，多顆大小不等的子宮肌瘤一次完成消融處理。

46歲張姓婦人表示，因月經量過大而出現慢性貧血現象，至婦產科求診發現有7乘8公分大小的子宮肌瘤。因個人體質較特殊，每次手術都易傷口惡化感染與蜂窩性組織炎，因此對動刀相當的恐懼。在陳穎中醫師建議下選擇海扶刀子宮肌瘤消融手術，治療過程順利，且沒有造成傷口感染、恢復快。

陳穎中醫師說，海扶刀原理是利用超音波穿透特性，將高能量超音波聚焦在肌瘤生長處，通過焦點區超音波產生高溫，進而導致子宮肌瘤組織壞死。優點在於可以消融子宮肌瘤組織又不會傷害到治療區外的其他組織，也不易出現沾黏問題，是非常精準且進步的。

陳穎中醫師建議，處理子宮肌瘤並沒有「最好」方式，只有「最適合」自己的選項。每個人的狀況跟需求都不同，千萬不要因為害怕開刀，讓肌瘤造成的不適影響健康；若有子宮肌瘤的問題，還是建議與醫師多溝通，找出適合自己的治療方式，才是面對肌瘤的正確態度。