好萊塢女星安柏赫德（Amber Heard）與前夫強尼戴普（Johnny Depp）日前互控誹謗，原本強尼戴普的形象因此重挫。豈料，後來這場「世紀官司」最後由強尼勝訴，他的聲勢反而登上新的高峰。安柏赫德則與之相反，遭法院被判須賠償1035萬美元（約新台幣3億元）後，她近況悽慘，搬到西班牙與女友、女兒過上新的生活。然而，看似與前夫處境有著天壤之別的她，卻靠「網友」扳回顏面，成為另類的話題焦點。

安柏赫德過去以《水行俠》中「梅拉」公主一角，獲得廣大粉絲關注，火辣身材、浴水的濕身都讓粉絲們看得大呼過癮。豈料，當她與前夫強尼戴普的官司結果出爐後，她的女神形象在觀眾們的心中不復存在。戲約、代言數量銳減。此外，讓她爆紅的《水行俠》釋出要製作第二部的消息後，更有超過450名網友連署要求製片商換角。

雖然負面消息頻傳，但也為她帶來另一種的網路聲量。據CelebTattler網站釋出的「Google網站搜尋趨勢 」分析報告，顯示安柏赫德以月平均560萬次的搜尋量暫居美榜首，成為今年度網友搜尋量最高的明星，至於前夫強尼戴普則以每月550萬位居第二。報告一出，便在網路上掀起一番討論，

事實上，重創安柏赫德形象的事件不只這一次，過去有一位YouTube網紅在影片中指出，安柏赫德的鄰居指控她被監視器拍到在路上大便的畫面。透過影片內容可見，安柏赫德似乎喝得醉醺醺地在和朋友有說有笑，而後突然將褲子脫了蹲在地上。等她離開，地上依稀可見出現一坨「解放物」。此種脫序行為在網路上引發網友不滿，在網路上砲轟。

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