捷運警察隊員警11月9日發現老翁在捷運民權西路站內迷失方向不知所措，員警立即上前關懷詢問，發現老翁身上有一張寫有Help的字條，並根據上面的聯繫方式，協助老翁平安與家人團聚，老翁對造成警察人員麻煩很不好意思，要求女兒拿2000元給警察，表達感謝之意，員警一再強調，只是做好警察的工作。

莊姓、張姓警員接獲通報民權西路站疑似有失智老人，經警到場了解，有一名老翁於捷運站內來回踱步，且未刷票卡即跟隨人潮出站。員警趕緊安撫情緒並將其帶至候勤室照護，檢視老翁身上所攜之物時，眼尖發現有一張寫有「Help」及聯絡方式的字條，順利連絡上老翁的女兒，老翁見到女兒趕來時瞬間落下淚水。

81歲李姓老公的女兒向警方表示，父親家住淡水，時常忘東忘西，因思念家人才獨自搭乘捷運，卻不小心迷失方向，幸好有警察即時介入幫忙。在員警陪同等車時，老翁為感激警方的熱心協助，竟請女兒拿出2000元給警察，員警見狀立即制止老翁，並一再強調是在做功德的，不能收錢。

經捷警隊分析老人迷途協尋原因有失智、走散、迷路及精神障礙等。捷警隊呼籲，家有高齡失智老人者，外出時請儘量由家人陪伴，並請記得隨身佩帶名牌、身分證明文件或電話號碼，以便即時提供聯絡資訊迅速協尋家屬。