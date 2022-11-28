花蓮縣豐濱鄉新社部落朱阿菊畢生致力保存噶瑪蘭族特有的香蕉絲編織工藝，本月19日辭世，享嵩壽102歲，縣長徐榛蔚今（右）赴公祭致哀，代表縣府頒發褒揚狀予其家屬。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉新社部落朱阿菊畢生致力保存噶瑪蘭族特有的香蕉絲編織工藝，本月19日辭世，享嵩壽102歲，花蓮縣文化局今代表文化部，頒發旌揚狀予其家屬。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉新社部落朱阿菊畢生致力保存噶瑪蘭族特有的香蕉絲編織工藝，本月19日辭世，享嵩壽102歲，家屬今天舉辦公祭，縣長徐榛蔚特別前往致哀，代表縣府頒發褒揚狀，文化局則代表文化部頒發旌揚狀，感念朱阿菊一生對原住民族文化及技藝的貢獻。

噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝過去隨台11線開通一度沒落、失傳，1990年噶瑪蘭族人推動「復名」文化振興運時，為找尋在地的文化特色，部落裡的耆老嘗試在織作中找尋已斷層的技藝，堅持用雙手補綴起斷裂的傳統，最後成功重現香蕉絲編織工藝。

身為復振噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝先鋒之一的朱阿菊，除將這項工藝傳承給自己的女兒，也會到部落附近社團擔任編織講師，接受有興趣的學生登門求師，並在7年前被登陸縣府文化資產「噶瑪蘭香蕉絲編織工藝」保存者之一，不過晚年身體退化，無力教學，本月19日清晨4時許在家中安詳離世。

朱阿菊家屬今低調舉辦公祭，縣長徐榛蔚一早趕赴致哀並頒發縣府褒揚狀，文化局文化資產科是代表文化部頒發旌揚狀，徐表示，新社部落噶瑪蘭族香蕉絲編織在原住民族中，是目前唯一保留、使用此特殊材料與編織方式的族群，朱阿菊一生致力保留傳統技藝，感念她為文化及技藝傳承的奉獻，替台灣原住民文化增添多元與豐富的一頁。

由於朱阿菊近日曾協助豐濱鄉公所出版工藝師圖冊，接受團隊採訪，公所也在日前新書發表會當天，頒發感謝狀予其家屬，感謝她對香蕉絲編織工藝的付出。

另，噶瑪蘭族發展協會2005年也成立香蕉絲工坊，教導部落婦女、孩子香蕉絲編織工藝，並將傳統與現代結合，開發許多文創商品，廣獲民眾喜愛，今年更赴韓國參賽並獲得獎項，盼能將噶瑪蘭族的獨特傳統技藝發揚國外。