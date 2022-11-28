桃園大竹重劃區正核心 「德鄉敦苑」交通利多受矚目

因應剛性需求不減，以及雙北房價外溢效應，使桃園穩坐購屋首選的地位，其中又以交通利多的桃園大竹重劃區成為近日熱議地區。由德鄉建設投資興建的「德鄉敦苑」位於正核心，坐享便捷交通優勢及親民房價，優質建材更是膾炙人口，甫推出即深受民眾喜愛。

大竹重劃區位於蘆竹鄉，以大竹路、大興路及中興路為界，車程約10分鐘即可到達桃園高鐵站，更有五楊高架的利多加持，磁吸青埔、南崁、中正藝文特區等周邊首購族前來物色。德鄉建設董事長呂長安表示，未來「桃園捷運2.0」、「青埔線」從桃園高鐵站串聯到大竹地區，且新建案「德鄉敦苑」即位於中興路，也就是大竹特區的正核心，連接國道一號車程僅需3分鐘，無論去機場、高鐵皆便捷快速，具備立足大竹、放眼全球的態勢。

德鄉建設董事長呂長安表示，未來「桃園捷運2.0」、「青埔線」從桃園高鐵站串聯到大竹，位於重劃區核心的「德鄉敦苑」將受惠。(截取自youtube)

董事長呂長安指出，因應電動車時代的來臨，新推案「德鄉敦苑」在規劃初期，即超前部屬導入能源管理系統(EMS)電動車位，讓住戶回家後就能在自己的車位上充電，非常便利；值得一提的是，隔間建材特別採用「珪藻石膏磚」，有超強防潮性、防火性，更具備降低噪音及隔熱功能，提升居住安全與生活品質。

「珪藻石膏磚」堪稱會呼吸的建材一點也不為過！其優點特性為純天然石膏、含氧化氨可抗菌、零甲醛、零石棉不致癌、零石灰、無毒性、硬度1000磅、可吊掛，具備超強防潮性、超強防火性、超降噪隔熱、超硬超輕盈、耐重吊掛防震等特性，顛覆石膏磚的傳統印象，可謂最優質的隔間建材。

德鄉敦苑專案經理翁晟桓表示，本案目前最熱銷產品為36坪正3房，格局方正，雙衛浴皆開窗，降低潮濕發霉等問題；建築外觀採雙子星設計，戶戶邊間的4拚建築且擁有豐富的全齡公設。除此之外，12月10日當天將針對賞屋客及已購客舉辦抽獎活動，歡迎民眾前來共襄盛舉。

「德鄉敦苑」最熱銷產品為36坪正3房，格局方正，雙衛浴皆開窗。(截取自youtube)

大竹特區的地段優勢與未來發展都相當指日可待，在這樣的條件下，還能有相對親民入手的價格，不僅適合輕鬆成家，更是在通貨膨脹隱憂下成為「存房保資產」的最佳指標。