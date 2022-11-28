前年任職台北市中正一警分局仁愛路派出所的陳姓男員警，偷拍女警洗澡，他因另案遭起訴，法官到他住所搜索並勘驗電腦，發現他的雲端儲存空間儲存女警洗澡之影像，依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判刑6月，可易科罰金。被害女警提告求償部分，台北地方法院判決陳男須賠償40萬元，可上訴。

陳男知悉派出所經費不足致女警寢室之電熱水器長期失修，女警值勤時僅能在2樓共用浴廁洗澡，竟在2020年1月3日趁女警在上開派出所2樓共用浴廁洗澡之際，持手機以錄影方式竊錄她洗澡之非公開活動及身體隱私部位。

陳男另案涉犯對女警妨害秘密案件，經台北地院法官在去年3月9日當庭前往陳位於北市住所搜索並勘驗電腦，於雲端儲存空間內發現女警洗澡之影像。

陳姓員警因偷拍女同事，遭台灣高等法院依2個竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪各判刑6月，應執行刑10月，得易科罰金30萬元確定。