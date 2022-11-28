俄烏戰爭爆發後，台海關係成為全球關注焦點，加上美中兩國存在微妙的競爭關係，專家認為，未來幾年「冷淡但和平」依然是美中關係的主軸，美國會想盡辦法維持高科技領域的優勢，聯手盟友建立技術聯盟，進一步遏止大陸。

南華早報報導，中國社會科學院美國研究所舉行美中關係研討會，許多專家認為，共和黨執掌眾議院後，美國將變得更加分裂，拜登政府難以平衡對大陸及台灣的政策，同時政府也會面臨採取更強硬對華政策的輿論壓力。

此外，有專家提到，即使美國與大陸溝通的機會增加，但從長遠來看，緊繃與不可預測仍是美中關係的核心，因為美國仍堅持其「戰勝大陸」的目標。

外交學院國際關係研究所副教授凌勝利則表示，「美國朝著更全面的對華政策邁進，他們的目的是提高技術與網路安全的競爭力，在高科技領域建立一個技術聯盟，盡可能的動員盟友建立商業合作，最後達到遏止大陸的目標。」

中國國際問題研究院美國研究所所長Yamei Shen認為，未來幾年美國對大陸的政策將繼續維持競爭與合作的雙重關係，但華盛頓目前仍將發展重點放在競爭，「他們或許願意放軟姿態，緩和緊張關係，但不一定願意用行動回應我們的擔憂。」