儘管歐洲的能源和食品價格高漲，迫使更多人勒緊褲腰帶，但是許多奢侈精品製造商，例如迪奧(Dior)、卡地亞(Cartier)或路易威登(LV)，卻因危機而往前走。今年前9個月，多數這些公司成長率達到雙位數。一位香檳製造商的負責人在最近在一次採訪中稱，房子裡大多數的頂級香檳幾乎已經售罄。

貝恩咨詢公司(Bain)預計，2022年全球奢侈品產業將實現15%的創紀錄成長率。專家預測，今年的個人奢侈品消費總金額將達3530億歐元。主要奢侈品製造商的資料也證實了此一趨勢。

包括頂級葡萄酒品牌的法國精品龍頭、也是法國市值第一大的LVMH集團，今年前9個月營收成長28%，達到566億歐元。

今年4月至9月，結合卡地亞、萬寶龍和IWC等知名鐘錶珠寶品牌的瑞士競爭對手歷峰集團(Richemont)營收增加了24%，為97億歐元。包括Gucci的法國奢侈品二哥開雲集團(Kering)今年前9個月營業額成長23%，營業額達51億歐元。

貝恩的專家相信，儘管奢侈品面臨衰退的風險，但明年仍將繼續成長。尤其是年輕一代對奢侈品的熱情日益高漲，讓奢侈品產業受益匪淺。

奢侈品咨詢專家Achim Berg認為，即使在衰退中，奢侈品製造商也將非常有韌性。但是根據尼爾森(Nielsen)公司的分析，奢侈品市場在未來幾年將不再有如同2021年或2022年的兩位數成長率。該公司認為，說那些說富人總是有錢，這也就是為什麼奢侈品會繼續存在，這樣講法有點太簡化了。

但是近年來，奢侈品產業的「平民化」也有所進展。隨著「街頭商品」及休閒化趨勢，奢侈品製造商近年也成功擴大了客戶群。

而通膨的上升，對特別是中產階級的奢華需求產生了影響，他們主要是為特定的場合時機而消費奢侈品。但是對於頂端的富人族群而言影響較小，因為他們享有較高的經濟穩定性。

此外，二手奢侈品市場可能也會從即將到來的經濟衰退中獲益。即使錢更少，人們也想買奢侈品。也許十年前人們會想買例如亞洲的仿冒品，但是今天更多人想買正品，因為對許多人來說，購買奢侈精品變成一種自我表達的方式，即使在總體經濟面臨衰退期間，他們也想這麼做。

從長遠來看，奢侈品產業正走在上升趨勢。專家預計到2030年，全球奢侈品銷售額將從目前的3530億歐元，增加到5800億歐元。