宜蘭一名陳姓男子前年相約心儀女子A一同泡湯，未料陳男醉後裸體闖入A女的淋浴間，表示自己「有感覺想要了」，嚇得A女報警處理。一審法院判陳男無罪，案經上訴，高等法院認為，陳男自述當晚被性慾沖昏頭，裸體進入浴室向A女求歡等，認定陳男涉犯強制猥褻罪，故撤銷原判，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可再上訴。

判決書指出，陳男與A女為朋友關係，2020年10月間與數名友人相約至宜蘭泡湯，陳男、A女及另名友人B共住一間房，期間陳男多次邀約A女共浴都遭拒絕。

未料友人B就寢後，A女凌晨時分在浴室沐浴，陳男突然裸身闖入淋浴間，僅以一手遮住生殖器，擋住淋浴間的唯一出入口，並向A女表示，「我現在有感覺，我想要」等語，後來因為A女大聲喝斥，陳男才作罷離開淋浴間著衣，A女則趁隙穿好衣服，聯絡友人報警。

一審宜蘭地院審理時，法官認定，雖陳男裸體闖入淋浴間要求A女發生性行為，但陳男被拒絕後相隔數秒就離去，難以此認定陳男的行為妨害或干擾A女性自主決定權，故判無罪。

案經上訴，高等法院法官重新勘驗證據，認定陳男闖入淋浴間時，與A女僅隔著一個玻璃門的距離，陳男僅需伸手即可觸摸A女裸體，還於A女裸身沐浴之際求歡，認為A女並無法防衛隱私，也難以反抗與逃離，陳男的行為足以壓制A女性自主決定權。

法官也發現，陳男自述當晚被性慾沖昏頭，進入浴室時為全裸、有遮住重要部位，並想與A女發性行為等，法官認定陳男單手撫摸生殖器的整體情境，屬於猥褻行為無誤，且陳男在A女洗澡前就被A女多次拒絕，卻未經詢問就裸體進入淋浴間，明顯故意猥褻，綜合以上，撤銷原判，依強制猥褻罪，處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬。全案上訴中。

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