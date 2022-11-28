在中美晶片大戰越演越烈之際，印度正在大力吸引半導體企業在當地設廠生產，試圖想取代中國成為世界各大廠的製造中心。根據《南華早報》報導，隨著西方國家越來越擔心過度依賴中國，印度正成為取代中國霸權的受益者。

在美國主導下，全球掀起去中化浪潮，美國企業研究所高級研究員Sadanand Dhume對此表示，在這種背景下，印度希望從西方對中國霸權成長的擔憂中獲益，值得一提的是，印度也是西方陣營「四方安全對話」的成員，該聯盟包括美國、澳大利亞和日本，這是印度與西方聯盟日益緊密的最有力象徵。

根據統計，近年來印度的外國直接投資額激增，在2020-21年間創下有史以來最高的投資規模，達到819.7億美元，此數字是2017年399億美元的兩倍之多。報導分析指出，雖然對中國日益不信任是部分原因，但政府改革也使印度對跨國公司更具吸引力，包括推動勞動力市場和稅收改革，並改善基礎建設。

此外，北京嚴格的防疫政策，也威脅到跨國公司在中國的生產線，像是Google和三星已計劃將部分產能轉移到印度，蘋果供應商富士康也正在增加印度清奈廠產能。目前已有多間企業有意將產線移至印度等國家，另外包括印度大型資源企業Vedanta與富士康科技集團合作，計劃在印度總理莫迪(Narendra Modi)的家鄉古吉拉特邦建一個半導體工廠。

報導指出，雖然國際貨幣基金組織（IMF）將中國明年的經濟成長前景下調至4.4% ，但投資銀行摩根士丹利卻預計印度經濟將以6.1%的速度成長，並在2027年成為世界第三大經濟體。而到2031年，印度製造業占國內生產總值的比重，可能會從目前的15.6% 增加到21%，使這個世界第五大經濟體的出口市場份額翻倍。