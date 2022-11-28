大陸神舟十五號載人飛行任務28日新聞發佈會上，中國載人航太工程新聞發言人季啟明透露，大陸已經完成載人月球探測關鍵技術攻關和方案深化論證，已具備展開工程實施的條件。

談及未來大陸太空人何時登上月球，季啟明表示，大陸載人航太探索的腳步不會只停留在近地軌道，一定會飛得更穩更遠。月球是人類拓展和開發利用地外空間的理想基地和前哨站。月球探索也一直是當今世界載人航太發展的熱點和焦點。

季啟明指出，按照大陸政府批准的發展戰略，已完成了載人月球探測關鍵技術攻關和方案的深化論證。通過前一階段的工作，突破了新一代載人飛船、新一代載人運載火箭、月面著陸器、登月服等關鍵技術，形成了具有大陸特色的載人登月任務實施方案。

季啟明說，這些工作為載人月球探測工程奠定了堅實的基礎。應該說已經具備開展工程實施的條件，相信中國人九天攬月的夢想將在不遠將來成為現實。