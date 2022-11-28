民進黨在此次九合一大敗，黨籍立委高嘉瑜將原因歸咎於側翼網軍到處出征別人，卻遭親綠粉專嗆聲吃裡扒外、要她閉嘴。對此，高嘉瑜今（28）日受訪時再嗆，網路上有許多義勇軍，但也有不少不知道哪來的豬隊友和側翼，在發表言論的同時，還會去攻擊意見不一樣的人，但這會造成反效果，讓中間選民產生很大反感，此做法非常不好。

據《ETtoday新聞雲》報導，對於側翼粉專嗆聲，指她的工作都變成這些粉專在做，高嘉瑜受訪時質疑，側翼粉專所做的事，對於民進黨或他們想做的事有無幫助？若沒有，那麼這些側翼的行為究竟是為了自己，還是為了民進黨？

高嘉瑜表示，她努力擴大民進黨基本盤，就是希望可以獲得更多中間及年輕選民的支持，並且讓他們知道，民進黨是個講是非公道，且能接納不同意見的政黨。而對於同黨前議員王浩宇，高嘉瑜認為王的言論若不是那麼重要，不用特別去解讀，且他的言論只是在同溫層取暖，多數民眾並不同意。