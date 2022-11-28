兒童樂園是大小孩子玩樂的地方，一名網友爆料，上周六北巿兒童新樂園內舉辦夜間包場活動，請嘻哈饒舌歌手演唱，白天在舞台上彩排時，歌詞竟滿是髒話，多次出現「X破X娘」等不雅字眼，讓在場家長傻眼，急忙摀住孩子耳朵離開現場，貼文曝光網友也抨擊，「在兒童樂園唱這種東西，真的是教壞小孩」。

原PO昨（27）日於《爆料公社－匿名公社》指出，上周六（26日）晚上台北市立兒童新樂園園區內舉辦《See you festival 嬉遊祭音樂節》活動，請嘻哈饒舌歌手演唱，當天下午歌手在舞台上彩排，歌詞竟有大量髒話，包括「X您XX掰」、「X破X娘」等不雅字眼，當時不少家長聽到急忙摀住孩子耳朵跑走。

貼文引發網友批評，「誰是主辦單位？還不出來面對」、「這歌在兒童樂園不適合吧」、「兒童樂園唱饒舌，哪個白癡想的」、「這個很誇張耶，自己唱歌沒水準也不要殘害孩子」、「在兒童樂園唱這種東西，真的是教壞小孩」、「扯到爆」。

《中時新聞網》詢問負責營運兒童新樂園的台北捷運公司，北捷表示，該音樂節活動為夜間包場，開始時間是11月26日晚間6時30分至凌晨0時，對象為16歲以上民眾。針對當日下午彩排時部分內容對兒童不宜，接獲民眾反映後，隨即請廠商調整彩排內容。