傳愛送暖感恩慈善音樂會，童綜合醫院、中華民國泌尿腫瘤關懷協會與家寶基金會代表合照。(童醫院提供)

傳愛送暖感恩慈善音樂會，童綜合醫院、中華民國泌尿腫瘤關懷協會與家寶基金會代表合影。(童醫院提供)

童綜合醫院長期致力疾病治療與照護，為提供給不同疾病病友支持與關懷，成立各式病友會，如翔愛關懷聯誼乳癌病友會、肺腑之言肺癌病友會、食道癌病友會等等；希望能夠讓病友藉由團體衛教活動的舉辦，來增進對疾病的認知，也能促使病友間相互支持。

童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長，專精於泌尿腫瘤疾病的診治及研究，發現病友愈來愈多，且病友身心靈照顧需要有組織和團隊來規劃、運作、執行和落實，2006年開始舉辦病友會活動，2012年成立台中市泌尿腫瘤關懷協會，2019年成立了中華民國泌尿腫瘤關懷協會，幫助更多病友能夠認識疾病與分享治療經驗。

童醫院說，歐宴泉長期關懷病人以來，知道有許多病人具有音樂表演長才，因此身兼中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事長的他，發起舉辦「2022傳愛送暖 感恩慈善音樂會」，與童綜合醫院、家寶基金會共同合作，歲末年終送暖關懷弱勢家庭，邀請家寶基金會服務的小朋友與家人參加音樂會與午宴。

童醫院指出，這次慈善音樂會邀請病友李國村進行薩克斯風演奏、美西港義演團演奏二胡與舞蹈演出、大鼎樂團薩克斯風演奏等，並共有300位來自全國各地的病友與家屬參加，還有20位家寶基金會服務的小朋友與家長一起共襄盛舉，聆聽美妙的音樂與感受歡樂。

關懷協會為感謝童綜合醫院長期支持及協助，由歐宴泉理事長代表協會贈送感謝紀念獎座給童綜合醫院李博仁副院長，並邀請童綜合醫療社團法人副董事長暨家寶基金會童瑞龍理事長、李依蘋組長代表到場受贈禮物；也致詞感謝社會各界的愛心送暖，未來也將在社會福利、公益事業上持續努力，成為更多需要幫助家庭的前行力量。