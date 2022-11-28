用路人注意了！新北市政府交通局為了防治事故發生，於新莊中正路沿線4大路口，針對不禮讓行人、跨越雙黃線、車輛行駛人行道、違規停車等多項違規項目建置科技執法設備，並於12月1日起正式實施執法，屆時將針對上述違規行為自動偵測違規車輛進行舉發。
科技執法建置的4個位置，分別為新莊中正路沿線的「中正路與中環路口 」、「中正路與新泰路口」、「中正路與大觀街口 」及「中正路與思源路口」。科技執法設備透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛並執行違規蒐證，再將違規車輛資料匯入科技執法平台，由警員進行審查、認證及舉發。
12月1日起，4處科技執法路口將針對闖紅燈、不禮讓行人、跨越雙黃線、違規臨時停車及車輛行駛人行道等多項常見肇事因素的違規作舉發，並依道路交通管理處罰條例開罰。
遭舉法者依不同違規項目裁罰，闖紅燈，可處新臺幣1800元以上，5400元以下罰鍰；不禮讓行人，可處1200元以上，3600元以下罰鍰；跨越雙黃線，可處600元以上，1800元以下罰鍰；違規臨時停車，可處300元以上，600元以下罰鍰；駕(騎)車行駛人行道，可處600元以上，1800元以下罰鍰，都是用路人時常出現的違規肇事因素。
新莊警分局呼籲，科技執法的目的在於維護交通順暢及防制交通事故，透過科技設備取代人力目視，自動蒐證交通違規行為，保障用路人安全，請駕駛人行車上路應謹慎遵守相關交通規則，以策安全。
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