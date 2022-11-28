夏沐日前拍攝新一季廣告。（寬寬整合行銷提供）

因《大嘻哈時代》而備受矚目的饒舌新星夏沐，被枇杷膏廠商相中以6位數價碼合作拍攝新一季廣告視覺及廣告主題曲，夏沐從小就經常看到該廠商的各式創意廣告，對於這次被選中感到驚喜萬分，甚至拍攝前一天還興奮到睡不著。今年25歲的夏沐，在廣告中卻是飾演一位會rap的媽媽，在定裝時試了5、6種媽媽造型，她笑說：「原來我還可以長這個樣子！從來沒看過自己這個面向，覺得整個體驗很有趣也很酷！」甚至有幾個Part夏沐不小心「原形畢露」，露出了殺氣太重的饒舌歌手面向，所以還經常要提醒自己現在是個媽媽。

至於廣告主題曲，夏沐在收到歌詞後，馬上free出一些旋律性的饒舌，腦中浮現出一個很適合的伴奏，沒想到廣告創意及導演組聽到後覺得非常適合，在雙方的合作下創作出一個新版本，夏沐表示：「因為是廣告歌曲，相對在錄自己歌曲的時候，情緒跟表情需要放得更大，錄製過程中把很誇張的那面拿出來還蠻過癮的。」

拍攝過程中，最令夏沐印象深刻的是：「以前都是在電影花絮裡看到的滑輪拖軌，這次親自坐在沙發上在軌道上前後滑行那段，感覺很像在主題樂園玩遊樂設施。」童心未泯的她掩蓋不住興奮，也分享這是她人生第一次的試鏡，很緊張也很開心，是非常新鮮的體驗。