46歲陳姓男子25日邊騎車邊抽菸遭到鳳山分局員警攔查，員警讓陳男實施酒精感知檢測，發現有酒精反應，員警詢問陳男喝多少，陳男先是說一罐啤酒，而且下午2時喝的，員警聽到後給陳男漱口，擔心是嘴內還殘留酒精，沒想到酒測器一吹，酒測值達0.20，陳男又立刻改口說「喝3罐啦」，讓員警相當傻眼。

陳男大喇喇地邊騎車邊抽菸，員警上前攔查時陳男立刻將菸熄滅，員警還告知陳男「這樣會燒起來啦，現在菸很貴耶」，陳男乖乖下車接受盤查，一開始面對員警詢問，陳男孩坦蕩蕩地說「沒喝啦」，沒想到經酒精感知器測驗，發現陳男有酒精反應，於是員警向陳男實施酒測。

實施酒測前，員警詢問陳男喝多少，陳男先是說喝一罐「咪嚕」，再比出4的手勢，表示是4個小時前喝的，員警認為可能是陳男嘴裡還殘留酒精，才會有酒精反應，所以先給陳男礦泉水漱口，告知陳男「機器很敏感啦」，隨後再實施酒測。

沒想到酒測結果出乎眾人意料，竟達0.20，員警再次和陳男確認到底喝多少，陳男才改口說3罐啦，讓員警相當傻眼。雖然陳男酒測值未達公共危險罪，但還是依規定開單告發以及扣車。

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