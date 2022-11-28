蔡政府因疫情停止兩岸小三通，至今已2年9個月，是否復航，半年來成為議題。民進黨立委蔡易餘今（28）日提案表示因中國對台文攻武嚇不斷，要求刪除及凍結明年小三通航運業務補貼，雖然刪除及凍結金額不多，但國民黨立委陳雪生認為此時應該努力讓小三通復駛，「類似提案都不要有了」，建議不處理此案，最後蔡易餘也同意撤案。

立法院交通委員會今日審查112年度總預算案交通部單位預算，其中關於小三通客運航線補貼及跳島航推廣獎助等2.9億元，蔡易餘提案認為：「目前中國疫情不僅仍為嚴重，且中國對台文攻武嚇不斷，推廣相關航線時機似為不當，」建議刪減180萬、凍結100萬元。

不過陳雪生表示，蔡總統說現在兩岸兵兇戰危，希望尋求解決方案；他質詢蘇貞昌院長時，院長也提到各種方案我們都要試著去做，因此提案所謂「時機不當」等用詞似乎不妥，建議此案不處理，最後蔡易餘也同意撤案。

陳雪生對本報表示，小三通是他提出的主張之一，現在兩岸走到這個地步，但是金門、馬祖跟大陸近在咫尺，且地緣關係，有大陸媳婦嫁過來，有台灣人去購置房產、存款等。

此前蔡政府表示陸方把小三通的CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查等單位組成的團隊）都撤除，但陳雪生說，他致電福建省台辦主任林文生跟福州市台辦主任鄧達木，對方表示CIQS建置都還在，「口哨一吹就集合了。」當初暫停通航也只是致電，互相通知雙方在一定時間暫停通航，並不是要封掉。

陳雪生說，現在解封了，船隻行駛的問題只在對岸的防疫入境規定。我方規定則是0＋7。他希望先開放小三通人道需求往來，再來是商務往來，最後漸進到觀光往來。

陳雪生說，老百姓很聰明，不會去封城的地方；如果刪除或凍結這筆小三通航運業務補貼預算，都會造成影響。他身為馬祖地區立委，反對該提案，他向提案委員蔡易餘說明之後，蔡易餘也同意。他也希望陸委會持續努力，陸委會從今年3月努力到現在，等蔡總統和蘇貞昌院長兩人盡早拍板之後，可以由地方政府或是民意代表來溝通，否則若中央政府對中央政府又回到「一個中國」這道牆，又是一條平行線，永遠無法解套。