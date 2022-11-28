尼泊爾醫療資源匱乏，當地居民湧入義診會場。（部東醫院提供）

尼泊爾醫療資源匱乏，當地居民湧入義診會場。（部東醫院提供）

衛福部台東醫院眼科行動團隊受扶輪社之邀，於11月初遠赴3700公里外的尼泊爾義診，1位幾乎全盲的64歲校長還想回學校教書，醫師謝靜茹為他製作全境首張電子病歷，有助於當地遠距醫療的發展；部東團隊兩天下來看診600位病患，驗光師賴梅芳說，義診現場如果未加說明，會以為是熱鬧的園遊會，但是他們都是來看病的，可見當地的醫療資源有多麼缺乏。

部東醫院眼科行動團隊初參與國際扶輪3523地區國際義診，地點在尼泊爾甘達基省，比亞斯鎮上的Damauli小型規模醫院，來自台灣20位各科醫師和60人的義工團在整個尼泊爾引起關注，開診第1天診間門口和前方廣場排起長長人龍，可以想見當地民眾對醫療的渴望。

驗光師賴梅芳看著廣場上一間間搭起的臨時棚架，民眾在大太陽下掛號、領藥，熱鬧的氣氛竟讓她瞬間感傷：「你覺得這是園遊會嗎？我們義診第2天，這些都是排隊要來看診的人，現在講話好想哭，看到嗎？這麼多人」。

1位64歲校長拉克斯曼（Laxman Tamrakar）因糖尿病惡化，視力僅剩左眼0.01和右眼0.1，等同雙眼全盲只能看到光影，眼科醫師謝靜茹直言這位校長在台灣已經有資格領取視障手冊。

拉克斯曼告訴謝靜茹，眼睛惡化期間他無法再關心校務，只好請別人暫時代理，但是他還想再教數學7年，完成30年教職的理想，這位連數學符號都無法辨識的校長想再繼續教學理由是「Education is everything（教育翻轉人生）」。

拉克斯曼案例讓謝靜茹在義診最後1天連夜趕工，製作尼泊爾全境第1張電子病歷；義診現場的中華民國愛盲協會理事長何一滔強調，在醫療條件發達的台灣，電子病歷已流通近10年，但尼泊爾卻根本還沒開始，電子病歷能為尼泊爾眼症患者帶來遠距醫療的可能性。