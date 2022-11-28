在輸掉台北市長選戰後，衛福部長薛瑞元被外界指為戰犯之一。不過今天立法院社會福利及衛生環境委員會進行質詢，有藍委替薛瑞元送暖，當面安慰說「戰犯」二字太沉重，認為政務官只要把自己做好，確實沒有下台或不下台的問題。

薛瑞元因日前提出「疫苗掮客論」，遭外界批評是在為陳時中火上加油，成為壓垮選情的最後一根稻草。國民黨立委徐志榮今天則替他抱屈，認為外界用「戰犯」一詞形容薛，有點太過沉重。

徐志榮還稱讚薛瑞元，認為他在面對媒體的應對進退，回答得很好，政務官本來就是把自己做好，就沒有下台或不下台的問題，除非是內閣要改組，那就是長官的意思。

不過徐志榮仍提醒，薛曾說可在適當的情況下公布掮客名單，就算掮客沒有詐騙成功，也代表有不肖份子用心不良，把他們公布出來也不是什麼壞事。但薛瑞元回應，「委員你是要害我被人告嗎？」

薛瑞元說，一旦公布名單就會有人跳出來說你誹謗，因此必須要有足夠證據，對此徐志榮也笑笑回應，「確實也不能因為這樣，害你被人告。」