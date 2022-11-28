蘇清泉赴屏東地院提出證據保全及重新驗票。(林和生攝)

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬餘票惜敗 ，但他覺得開票過程中疑點重重，經與律師討論後，28日在支持者陪同下前往屏東地院提出證據保全及重新驗票，讓屏東縣長延長加賽正式開始。

蘇清泉強調，自己要的是真相，個人輸贏並不重要，知道網路上有鄉民酸他輸不起，他不是輸不起，而是不怕輸，更嗆酸民「有種就跳下來選」，自己來感受一下。

另有媒體報導，「周春米、蘇清泉票數對調誤植，中選會正在了解當中」，不過至今沒看到中選會有動作；且中選會公告選舉人數應是固定的，這次卻出現3種版本。讓他質疑，選票印了多少、空白票多少、每個投開票所有幾張票，就會讓人懷疑是否作弊。

蘇清泉更質疑，整個開票過程太慢，他舉新北市為例，數百萬張選票不到3小時就開完，屏東40萬票開5個小時還沒開完；隨即酸說，屏東交通不好、福利不好，連開票速度都不好。真的不曉得在忙什麼，難道是在湊數嗎？因此這次向法院提出證據保全及重新驗票。

屏東地院表示，已經完成分案。屏東縣選委會則回應，尊重對方決定，就待法院裁定。