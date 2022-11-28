加拿大政府近日發佈「印太戰略」，中國駐加拿大大使館發言人表示，涉華部分對中國攻擊抹黑，渲染「中國威脅」，對此表示強烈不滿和堅決反對。更強調加方損害中方利益的行徑完全錯誤；涉台、涉疆、涉港等問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，在涉及國家主權和領土完整的問題不會作任何妥協退讓。

據中新網引述中國駐加拿大大使館發言人表示，加方在亞太地區搞地緣對抗完全錯誤。和平、發展、合作、共贏的歷史潮流不可阻擋。加方違背時代潮流，罔顧亞太地區人民期盼，執意追隨個別國家搞集團對抗，以意識形態劃線，推動脫鉤斷鏈必將遭到地區人民的唾棄。

該使館發言人表示，加方對中國內外政策的解讀完全錯誤。中國堅持和平發展，宣導開放包容，踐行合作共贏，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。加方自詡「清晰地理解」中國，實際上是在睜著眼說瞎話。

該使館發言人指出，少數美西方國家長期公然違背以聯合國憲章宗旨原則為基礎的國際關係基本準則，動輒破壞以國際法為基礎的國際秩序，肆意損害他國主權，對國際和平、安全、發展造成巨大破壞，他們才是「破壞性力量」，加方在其中扮演了不光彩的角色。

加拿大27日公佈針對印太地區的新經濟和外交戰略，預定未來5年撥款23億加元（約新台幣530億元），用以緩解具「破壞性」的中國風險，並強調將平衡應處對中國關係及深化印太地區多元關係，包括將與印太夥伴合作，反對任何威脅台海、東海及南海現狀的片面行徑等。