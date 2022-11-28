中國國民黨28日舉行「鄭文燦涉入八德農地案會議關鍵『指導棋』曝光」記者會，桃園市議員當選人凌濤（見圖）出席。（陳俊吉攝）

國民黨桃園市議員當選人凌濤今早再度召開記者會，主題為「鄭文燦涉入八德農地案，會議關鍵『指導棋』曝光」，指稱鄭文燦主持的會議中有2項重要指示，包括將GE01的站體位移至郭哲敏農地旁、GE01站周邊土地未來一定要開發，並要求桃市府正面回應。對此市府新聞處長詹賀舜駁斥，這是選舉抹黑的典型案例，日前已經按鈴申告後進入司法程序，凌濤即便當選市議員仍需面對司法。

詹賀舜表示，鄭文燦並沒有介入八德農地案，一切的資料、證據及公文，都可以在司法調查審理的過程攤在陽光下，完整透明呈現，至於凌濤的不實指控，即使當選議員，仍然必須面對司法。

詹賀舜說明，捷運綠線延伸中壢，必須先取得路廊，「建德路至崁頂路新闢道路」定線，定線主要以地方居民意見為考量，以減少拆遷、維護居民權益，同時GE01車站位置必須接近霄裡，以符合地方生活圈型態，這是地方主流意見，各種會議紀錄都已清楚說明。凌濤指控該區土地是屬於非都市土地特定農業區，根本沒有直接變更為建地的可能性，所謂農地變直接建地，獲利30億元，根本不可能發生。

詹賀舜指出，捷運車站附近整體開發區，必須等捷運計畫核定，市府新增訂都市計畫才具有可能性，而且還必須採取區段徵收方式進行，時間很久，程序很冗長，最後配地還要抽籤，依照經驗也只有4成，這是每個捷運車站附近地區的正常整體開發模式，根本不需要鄭文燦口頭指示。詹賀舜，批評凌濤不懂裝懂，只想抹黑，所謂有人吹哨子的說法，這是把每個捷運車站附近開發的常態規定，移花接木，說成配合土地炒作來羅織鄭文燦的罪名。

詹賀舜進一步表示，若未來要開發有4個程序，時間長也要有公益性及必要性，同時還要地方及中央兩層審查，根本沒有個案炒作的可能性，已經多次說明，第1關首先要有都市計畫，且須經內政部核定；第2關須通過區段徵收及內政部核定；第3關要做區段徵收工程，由市府完成；第4關要再抽籤配地，不可能原地原分配，也不可能指定在捷運車站附近，上述程序有重重困難，時間很很漫長，所謂護航炒作，根本是任意抹黑。

詹賀舜說，凌濤多次的記者會都無法提供證據，一直以1份資料就不斷編故事，以虛捏事實、穿鑿附會、造謠抹黑的方式博取網路聲量，這不是民主社會該有的正當作為。有關凌濤造謠抹黑、毀損鄭文燦名譽的誹謗犯行，日前已經按鈴申告後進入司法程序，相關證據亦已提交檢方偵查，凌濤可在接受偵查時解釋其涉及毀謗的行為及動機，將透過司法保護鄭文燦及市府團隊的名譽。