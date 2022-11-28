香港女星鍾麗緹擁有中越混血的優良基因，靠著美艷外型受封「性感女神」，先前因登上大陸實境秀節目《乘風破浪的姐姐》讓她再度成為話題焦點。鍾麗緹近日在社群平台上曬出與小女兒考拉的跳舞影片，修長的美腿及顏值令網友忍不住大讚。但她的二女兒張思捷（Jaden）的長相卻不斷遭到網友質疑整形，讓張思捷再也忍無可忍，日前開直播時更直接反嗆酸民，獲得網友讚賞。

鍾麗緹過去曾與兩名前夫生下3女，其中大女兒張敏鈞（Yasmine）因是加拿大混血，因此顏值從未受到質疑，不久前她還在溫哥華參加華裔小姐選美比賽中獲得亞軍。而鍾麗緹的三女兒張凱琳（Cayla）則是繼承了媽媽的圓潤大眼與高挺鼻子，讓她從小就因甜美的外貌受到矚目，只有二女兒張思捷從小就因單眼皮及黑皮膚遭到不少酸民攻擊。

如今14歲的她亭亭玉立，在微博公開的照片中，她不僅暴風成長擁有一雙纖細美腿，原本的單眼皮也長出了雙眼皮，清新的形象讓不少人大讚女大十八變，但仍有不少酸民質疑她疑似整形。對此，張思捷在近日開直播回應酸民「你家14歲就整過容是嗎」；甚至還有酸民表示曾看過她出現在整形醫院，她也怒嗆「你是用你的親眼看到嗎？那要是這樣的話，我勸你去醫院檢查一下你的腦子還有你的眼睛」，就連妹妹考拉也跳出來替姊姊反擊酸民，姊妹倆直爽的態度也獲得大批網友的讚賞，希望酸民別再批評她的外型。