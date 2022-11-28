法蘭昨邀TRASH樂團擔任嘉賓。（相映國際提供）

法蘭昨為Legacy「都市女聲」開唱。（相映國際提供）

法蘭日前推出首張個人創作專輯《逞強的溫柔》，昨（27日）為Legacy「都市女聲」開唱，擔任新專輯製作人的五月天阿信同步開演唱會直播力挺，圈內好友文慧如、魏嘉瑩、黃霆睿等星友也現身捧場，令她感動不已！法蘭雖發表過許多作品，但之前都是以單曲方式和大家見面，首度推出個人創作大碟，她開心表示：「像圓了一個夢。」

法蘭頂著浪漫長捲髮以一身酷帥黑西裝登場，女神風範表露無遺，但褲子上的夾子竟意外掉落，她搞笑對粉絲說：「如果待會褲子太鬆掉下來，記得要提醒我唷！」開頭連唱〈一時脆弱〉、〈眼妝花〉、〈永遠在一起〉等法蘭黛的作品，新專輯也幾乎全部唱好唱滿，樂團出身的她同時送上多首樂團時期的歌曲，許願：「希望以後可以唱進更大的地方！」唱到新歌〈角色留給你〉，法蘭解釋這首歌是獻給那些另一半「對外宣稱單身」的委屈孩子們，講完連忙澄清：「不是我的故事喔！」引起全場大笑。

嘉賓找來在新專輯合作歌曲的TRASH樂團，TRASH全體一上台就讓法蘭大呼：「好像回到樂團女主唱的感覺！」阿夜則爆料：「合作前我以為法蘭是冰山美人，不講話看起來很兇。但其實私下超可愛，根本是可愛小女生。」讓法蘭在一旁害羞尬笑。他們首次合體演唱合作新歌〈異類〉，接著TRASH再獨唱〈終究還是因為愛〉全場嗨翻；法蘭隨後上台故作生氣問粉絲：「你們其實是來看TRASH的吧！」笑說自己是「高潮反指標」，喜歡在熱烈的氣氛後編排相對沉靜、舒緩的歌單，俏皮討拍模樣引來粉絲尖叫回應。