台南市警局長方仰寧（左）強調，辦案講求證據，證據到那裡就辦到哪裡，基於偵查不公開原則，暫時無法對外說明偵辦進度，請各界見諒。（洪榮志攝）

台南學甲選前發生88槍重大槍擊案，台南市議長郭信良28日舉行記者會，公開向市民道歉，除強調「為了不影響市長選舉，我們追88槍的進度，慢了！」也呼籲警方盡快破案，讓真相大白，不要淪為政治口水戰。市警局長方仰寧回應說，專案會議每天召開，他的壓力比任何人都大，但因辦案講求證據，證據到那裡就辦到哪裡，基於偵查不公開原則，暫時無法對外說明偵辦進度。市長黃偉哲也強調，全力支持檢警辦案，沒有人能隻手遮天隱藏任何資訊。

「對不起，台南市民！」郭信良指出，九合一選舉前半個月，學甲傳出88槍槍擊案，對象之一是現任議員謝財旺，為了不希望因為議會的關心，影響到選舉結果，因此在選前保持尊重，讓警方有偵辦的時間，但警方在10日案發當天就說已經鎖定特定對象，案發至今19天，選舉相關勤務已經結束，案情仍看不到進展，應回歸到對台南治安的檢討，請警方加速破案，讓真相大白，不要引發不必要的聯想，讓市民有個安心、安全、安定的居住城市。

與會的方仰寧則指出，槍擊案發生後，警方立即成立專案小組，每天召開專案會議積極偵辦。內政部長徐國勇也親自南下學甲分局關懷鼓勵專案小組，警政署長黃明昭亦多次南下調度刑事局警力支援偵辦，掌握案件偵辦進度，市長黃偉哲也指示全力偵辦，並期勉警方本於專業，勿枉勿縱，盡速緝捕開槍嫌犯釐清案情，目前已鎖定特定對象全力追緝中。

方仰寧還認為，他是專案小組的召集人，壓力比任何人大，槍擊原因地方傳得沸沸揚揚，警方都會列為偵辦參考，但偵辦刑案講求證據，證據到哪裡就辦到哪裡，絕對沒有任何政治立場考量，只是基於偵查不公開，暫時無法對外詳細說明辦案進度，還請各界見諒，再給一點時間，面對各界的批評指教，警方也會虛心接受，並請大家多予警察支持鼓勵。