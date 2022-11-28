全球知名訂房平台Agoda24日於高雄萬豪酒店舉辦GM高峰會，邀請高雄市觀光局與旅宿業者共同分享最新旅遊趨勢。後續高市觀光局也將與Agoda於12月下旬起至明(112)年3月底，在日本、韓國市場共同行銷高雄觀光，首波將針對年底壓軸登場的「壽山動物園新動物園運動」及後續的大型節慶活動進行宣傳，抓住日韓旅客。

壽山動物園即將和大家重新見面。(品觀點提供)

高雄亞洲新灣區是近年觀光熱門區域(品觀點提供)

觀光局局長周玲妏表示，為迎接後疫境外旅遊商機，觀光局、高雄小港國際機場及高雄觀光產業皆已做好準備，這次與國際知名旅遊品牌Agoda合作，對高雄的國際觀光而言，是全新的起點與嘗試，希望借助國際品牌的力量，讓更多國際旅客看見高雄。且市府已超前部署，全力發展後疫觀光新型態、拓展各項能量，不論是旅宿服務、友善接待、便利交通等，加上明年許多國際級大型演唱會的加持，早已吸引許多國際旅客關注，紛紛指名必來高雄觀光旅遊，此時與Agoda的合作，希望發揮更大的綜效，立足高雄、放眼世界。

Agoda這次攜手高雄觀光局與各知名旅宿業者辦理Agoda GM高峰會，是共同行銷高雄觀光的起手式。受邀演講的國立高雄餐旅大學劉喜臨教授會中也強調後疫時期的產業數位化跟國際化都是重點，只要有好的產業，就能帶來觀光人潮，越在地越國際，產業共榮，就是觀光唯一。要吸引境外旅客，就必須要從消費者視角出發，滿足旅客對安全、安心、平安的需求，就能自動吸引旅客前來。」

觀光局進一步說明，自10月中開放國門，重啟跨境旅遊後，海外旅遊市場逐漸回溫，高雄市觀光局搶先全台與全球知名訂房平台Agoda聯手合作，共拓海外旅遊商機。高雄各式旅館數量充沛，絕對能滿足不同類型的旅客，還有海空雙港、高鐵、火車、捷運、輕軌、公車、渡輪等完善便利的交通網絡；美食的部分，除目不暇給的平民小吃種類外，今年也有39間店家留名2022米其林指南，上山下海都有不同美食可以品嚐；另外高雄擁有山海河港城等不同自然美景，匯集閩南、客家、新住民及原住民等多元文化，大家共存共榮，加上最引以自豪的熱情人情味，一定會讓更多國際旅客愛上高雄、喜歡到高雄旅遊。

觀光局為提供境外旅客「安心、安全、平安」的三安旅遊環境，早已結合旅宿及旅遊業者，妥善做好各項防疫措施，共同推動安心旅遊服務，也希望與Agoda的跨國際合作，能吸引更多海內外旅客健康開心遊玩高雄。