大陸富商汪小菲和女星大S的離婚協議爭議目前已經告一段落，但汪小菲母親張蘭沒有忘記「流量密碼」，繼續在抖音開直播帶貨，不過她難得吐露真實心聲並自問：「妳作為女人妳善良嗎？善良」正能量內容吸引一波粉絲狂讚力挺。

張蘭絲毫不管前幾日的風波，照樣開直播帶貨，不過她罕見吐心聲，「回憶裡滿是努力和汗水，現在想一想，很佩服那個遍體鱗傷依然前行的自己」，她表示「『俏江南』用了32年那委屈嗎？那委屈，你就委屈死了，咱鬥不過資本，咱可以學，咱就吃一塹長一智」，原來她是在說「俏江南」被踢出董事會的這件事。

張蘭表示當時一腳被人踢出局，一分錢一分錢沒拿到就算了，並捫心自問好幾個問題，「張蘭你做過虧心事嗎？沒有；妳哪一點對不起員工了嗎？沒有；妳對得起父母嗎？對得起；妳對得起子孫嗎？對得起。」而她又自問，「妳作為女人妳有良心嗎？；妳作為女人妳善良嗎？善良」，之後更提到「對得起自己嗎？」使她不禁落淚，更喊自己要重新站起來，似乎為痛失俏江南一事為自己打氣，有位粉絲心疼張蘭，竟點名汪小菲「放棄汪小菲撫養權吧，你費力往前衝，他死命後面拽。」引來張蘭按讚。

張蘭用自身的經驗激勵大家，做個口吐蓮花的女人。(圖/張蘭 抖音)

面對張蘭慷慨激昂的「演講」，網友們留言刷一排讚美「蘭姐，感謝您！治好了我的精神內耗！我不再想過去已經發生的事兒了，只會大步向前！ 」、「佩服蘭姐！不屈不撓的值得學習」、「雖然我沒多大本事，但是我聽著蘭姐這些話感覺好心疼蘭姐，滿滿的正能量，還有一個老母親為了兒子操碎了心」、「從俏江南到麻六記，從低谷再重新出發，60多歲的蘭姐不服輸，值得很多年輕人學習」。