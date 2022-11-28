針對明年（2023年）全球股市和中、美股市的預測，富邦投顧董事長蕭乾祥預估，MSCI全球指數的本益比明年可望回到均值約21倍，目前約在17倍，至於美股評價可望回到合理區間，標普指數區間3300-4500點；而中國大陸經濟維持低度成長，上證指數區間2700-3600點。

蕭乾祥認為，美國經濟成長在2021年報復性反彈後，今年經濟成長力道逐漸放緩，加上聯準會面對通膨壓力大增，採取連續快速升息的貨幣緊縮政策，通膨加上高利率逐漸削弱民間消費意願的影響下，預估美國明年經濟成長率將會持續降溫。美國經濟成長力道減弱，也直接影響到美股企業獲利表現。目前市場普遍預測標普五百企業2023年的獲利成長率將降到5%以下。不過今年獲利成長衰退的科技、金融及非必須消費品類股則可望重回獲利成長軌道。在過去兩年FED無上限QE的資金挹注下，標普五百指數的本益比一度來到30倍以上。不過經歷這波市場修正，本益比一度滑落至16倍，接近近年的低檔區。目前標普五百指數的本益比約為19倍，預估2023年指數本益比為16-22倍，以此推算，標普五百指數2023年區間約在3300-4500區間。

中國大陸經濟在今年疫情嚴格清零管控的政策影響下，不但製造業供應鏈斷鏈不穩定，也連帶壓抑民間消費，加上政策嚴緊管控網路電商平台，種種因素壓抑今年經濟成長表現。面對大陸經濟景氣的持續降溫，中國大陸官方透過貨幣政策連續調降存準率來挹注市場資金，也透過擴大財政支出，透過各項基礎建設的投資發展，達到對於內需經濟的支撐效果。明年雖然疫情管控可望逐漸放緩，但是在全球經濟成長力道依舊疲弱的情況下，預期中國明年經濟成長率仍是低度成長。整體來看，陸股上證指數過去幾年本淨比平均為1.6倍，低點則為1.3倍。目前股價本淨比約落至1.4倍，來到相對低檔區，但目前大陸政經體制進入調整階段，加上中美對峙疑慮未解，現階段股價上檔亦難有大幅漲升空間，推估2023年上證指數區間將介於本淨比1.3到1.7倍區間，換算指數為2700~3600點間。