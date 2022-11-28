美股25日感恩節後交投清淡，四大指數漲跌互見、科技股表現承壓。亞股今(28)日表現偏弱，台股加權指數開盤摜壓141.61點後一度大跌275.39點至14503.12點、回測14500點支撐，隨後跌勢略見收斂。櫃買指數開低下跌0.82％後翻紅走揚，表現相對強勢。

截至11點半，加權指數下跌172.41點、為14606.10點，跌幅1.17％，今日成交量估收斂至約2100億元。櫃買指數截至11點半上漲0.66％、為185.56點，最高上漲0.71％至185.65點，成交量估萎縮至近600億元。

盤面各類股普跌，以觀光股勁揚逾2.5％相對強勢，化工股及電子通路股開低後翻紅走揚近0.5％居次，生技、電腦周邊、電器電纜及光電翻紅小漲，金融股跌逾1.7％後拉回小跌。

成交量較大的半導體及電子股分別挫跌逾2％、近1.5％，油電燃氣股跌逾3％，表現明顯偏弱。

權值股表現疲弱，以金融股相對有撐，富邦金(2881)小漲逾0.5％，中信金(2891)、國泰金(2882)、合庫金(5880)、玉山金(2884)、鴻海(2317)、南亞(1303)小跌約0.5％。台塑化(6505)挫跌逾3％，台達電(2308)及聯電(2303)跌逾2.5％、台積電(2330)及聯發科(2454)跌逾2％。

分析師指出，近期全球股市隨美股起舞，由於美股科技股上周五表現承壓，且中國大陸疫情及內部動盪同步升溫，致使亞股今日表現偏弱，台股在權值股軟腳下量縮拉回，中小型股為主的櫃買指數明顯有撐，表現強於大盤。

元富投顧認為，台股短天期移動平均線多頭排列，雖有望持續反彈，惟因短線國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局，操作上惟量是問、隨勢應對，可觀察日均量是否維持逾2200億元之上、月線和季線是否黃金交叉，作為盤勢強弱參考。