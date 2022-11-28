豐興(2015)周一(11月28日)開出本周內銷盤價，國內鋼筋基價、廢鋼每公噸上漲200元，成功由平轉升，型鋼產品則持續平盤，為連3周持平。

國際原料上周止跌回漲，預期短多消息主導走勢，其中歐元升值出口報價小漲，預期冬季效益對廢鋼價格有支撐。而國內廢鋼受國際廢鋼上漲激勵而預期上漲，廢鋼商看多心態濃厚。上周鋼筋連兩周放量成交市場扭轉悲觀心態轉為逢低承接，買氣連兩周強，豐興經理莊文哲表示，接下來應該還是視國際廢鋼走勢強度決定鋼筋追價意願。

回顧上周11月21日盤價，國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，雙雙止步連3周下跌，型鋼產品也平盤，為連2周持平。

本周豐興盤價回升，鋼筋、廢鋼雙雙上漲200元，鋼筋價格為每公噸1.94萬元，廢鋼收購價在每公噸1.02萬元，而型鋼基價則持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周由每公噸340美元升至350美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也上漲，由每公噸325美元升至330美元，日美國際盤價均由平盤轉升。澳洲鐵礦砂也從每公噸99.15美元續漲至99.5美元，連4周上揚。

而大陸疫情持續惡化，不斷封城惹怒民怨，抗議示威活動也頻傳，莊文哲上周也曾表示，大陸進入冬季，感染率正在飆升，外界普遍認為相關防疫管控措施並不會很快結束，引發投資者對鋼市需求前景的擔憂，雖然大陸強力釋放穩房地產政策為市場多方帶來想像空間，但接下來仍得關注大陸疫情及防疫措施發展。