周一全球股市和國際原油價格大跌，人民幣兌美元重挫。由於對嚴格清零與封控政策的不滿情緒日益升高，中國多個主要城市出現相當罕見的抗議示威行動和警民衝突事件，使投資人對這個全球第二大經濟體的情勢發展感到擔憂。

受中國股市大跌影響，周一盤中，MSCI（除日本外）亞太指數下挫2.2%。

香港恆生指數稍早前一度崩跌逾4%，目前跌幅有所收斂。中國上證指數稍早前跌1.50%，深證成指跌1.62%，滬深300指數重挫2.16%。美元兌人民幣加速拉升，目前勁揚0.87%。

南韓KOSPI指數跌1%，稍早前一度跌1.35%。日經指數晨收跌0.54%，跌幅有所收斂。台北股市目前暫跌逾1%。

美股主要指數期貨下跌，道瓊指數期貨暫跌0.46%，標普500指數期貨跌0.62%，那斯達克100指數期貨跌0.77%，給今天晚些時候開盤的美股帶來不好的兆頭。

歐美原油價格重挫逾2%，紐約期油目前跌2.52%，報每桶74.36美元，稍早前一度跌3.5%，報73.86美元，創下今年來的新低價。布蘭特期油目前跌2.28%，報每桶81.72美元。中國疫情持續升高，不利於原油需求前景。

儘管有中國央行上周五宣布降準25個基點（1碼）以釋出流動性的利多消息，但仍不敵投資人對中國堅持清零和封控的擔憂。新疆烏魯木齊一場大火引發的民怨升溫，「反清零」、「反封控」的示威活動在中國持續蔓延，在北京、上海、廣州、武漢、成都等主要城市都出現非常罕見的警民衝突事件，市場將密切關注中國政府後續將如何應對。

Natixis駐香港經濟學家Gary Ng表示，市場不喜歡難以定價的不確定性，而中國國內的抗議活動顯然就是主要的不確定性。這表示投資人的風險偏好將更加減弱。在亞洲，與中國密切關連的市場，如澳洲、香港、台灣和韓國，受到更大影響的可能性更高。

野村亞洲（除日本外）首席經濟學家Robert Subbaraman表示，目前市場的「尾部風險」（tail risk）在於中國邁向和病毒共存的進展太慢，市場擔心新冠病例激增將引發更多的抗議，而社會動盪恐將進一步削弱中國經濟。現在情勢非常不穩定，但抗議活動也可能帶來正面的結果，即促使中國政府制定更明確的遊戲規則，說明該國要如何學習與病毒共存，並制定更透明的時間表，以加速該國與病毒共存的進程。

嚴格的防疫封控規定和因此觸發的抗議活動，讓投資人擔心中國受到的經濟衝擊將超乎預期。澳洲聯邦銀行周一出具報告指出，即便中國正走在最終將放棄清零的道路上，但該國年長者的疫苗接種率偏低，意味著其清零政策的退場可能非常緩慢且混亂。其經濟受到的衝擊不太可能很小。