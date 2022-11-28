國民黨選前爆料桃園市府疑似縱容炒地集團牟利案，國民黨桃園市議員當選人凌濤今再開記者會續爆，在桃園市長鄭文燦主持的會議中有兩項重要指示：一、將GE01的站體位移至郭哲敏農地旁；二、GE01站周邊土地，未來一定要開發。

凌濤表示，這次選舉結果顯示，桃園市民對市長當選人張善政以及他追查桃園炒地弊案有期待，他強調，桃園是年輕的城市，市民在乎土地正義與年輕人有能力購屋，若土地開發不是為了一般民眾，而是為了少數人私利，他一定會堅持追查出真相，鄭文燦市府涉入炒地弊案，讓不法集團獲取暴利，絕對無法令桃園市民接受。他請鄭文燦市府直球對決，不要再用模糊其辭的說法帶過。

凌濤提出關鍵證據的「會議記錄」證明，郭哲敏詐騙集團購買八德土地之後兩個月內，桃園市府即召開「桃園捷運綠線延伸大溪可行性研究成果報告案」及「桃園捷運綠線延伸中壢周邊本府相關計畫整合案」的會議，主持人就是桃園市長鄭文燦。

他強調，有「吹哨者」提供確切證據，炒農地絕對是事實，他掌握這場會議所有的訊息與細節，鄭文燦親口在會議中有兩項重要指示，一、將GE01的站體位移至郭哲敏農地旁；二、GE01站周邊土地，未來一定要開發。

凌濤表示，證據相當明確，桃園市府還要護航嗎？鄭文燦還要公開說謊嗎？距離交接仍有一個月，請鄭文燦市府勿再迴避、正面回應，更不要再用沒有都市計畫來推託。

凌濤相信八德農地案只是冰山一角，他呼籲桃園市所有公務員堅守法治，若懷疑經手的案子有任何不法，請一定要保全證據，國家法律會保護公務員。