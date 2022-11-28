摩洛哥門將布努賽前因身體不適退場。（路透）

摩洛哥爆冷擊敗比利時，他們賽前還「臨陣換將」，跟著球隊一起唱國歌的頭號門將布努（Yassine Bounou）其實並沒有上場比賽，開賽後由板凳門將穆哈瑪迪（Munir Mohamedi）打完整場。搞笑的是連足球主播都被騙過去了，英媒BBC轉播38分鐘之後才驚覺站在球門前面的那人好像不是布努。

BBC主播Guy Mowbray說：「有件事我該早點注意到的，我向大家道歉，摩洛哥開賽就換了門將。記得我們開賽前看到的那位跑過來的門將？他是12號的穆哈瑪迪（布努是1號）。我現在看清他的背號，看起來有點像布努，我們正在查清布努發生了什麼事。」

布努在賽前忽然發現眼睛不舒服，報告總教練之後被緊急換下，因為還未開賽裁判沒有舉牌，只有摩洛哥足總發出公告。英國網友忍不住開玩笑：「眼睛有毛病的不是布努，而是BBC。」「布努因為唱國歌而受傷。」「BBC最愛的事實查核中心消失了。」

有些摩洛哥球迷對於布努沒上場也感到困惑。身高195公分的布努是西甲塞維亞的門將，被譽為「世界十大守門員之一」，他幫助球隊在首戰0比0踢平克羅埃西亞，對手7次射門（2次射正）都無法破門。這次緊急換上的穆哈瑪迪同樣表現優秀，讓摩洛哥2比0扳倒紅魔比利時。