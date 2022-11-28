雖然10月蛋價有稍微調降，但民眾在末端購買的雞蛋價格仍舊維持高點，農委會主委陳吉仲表示，當產蛋率上升、單位飼養成本下降，以及透過產銷供需才有機會讓價格回穩，會竭盡一切來執行。

今年初蛋荒導致蛋價不斷上揚，10月4日雞蛋首次調降2元，產地價從每台斤42.5元降至40.5元，批發價從每台斤52元降至50元，為蛋荒以來首次降價；但各家飼料大廠在11月起陸續調漲0.5元，跌漲之間只有1個月。

立法院經濟委員會今日續審農委會主管非營業部分基金，針對是否春年前蛋價有辦法回穩，陳吉仲說，從3月的每天供應10.8萬箱，現在已經到有12萬箱，一箱200顆來算就是2400萬顆，供應量絕對充足，再來飼料已經不會再持續上漲，會有回穩。

陳麒中說，雞蛋產蛋率需要來大幅度提升，如果100隻雞每天生產80顆蛋，那產蛋率就是8成，現在產蛋率已從6成多提升到7成2，只要產蛋率提升、單位成本下降，並透過產銷共需，蛋價才有機會來回穩。

陳吉仲表示，農委會勢必窮盡一切方法，包括繼續爭取營業稅減免到12月底，這部分會持續和行政院申請，除了釋放舊米外，目前種植的青割玉米跟硬質玉米也已超過3萬公頃，明年會到5萬公頃，會竭盡一切手段來穩定價格。