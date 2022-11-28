新北市積極整建市場，四年來完成10座市場改造，市場處近期也推出整合行銷計畫，在五股市場、樹林保安市場、鶯歌美食廣場及三重中央市場分別辦理消費滿額抽iPhone 14、排隊領市場購物金、超值美食套票及消費集點送購物袋活動，在本月8日、29日和12月1日、7日陸續開跑。

市場處長盛筱蓉表示，樹林保安市場、鶯歌美食廣場和三重中央市場在疫後時期休市期間，進行市場改造，五股市場則是新闢市場，為了協助吸引消費者回流，並強化自治組織經營，市府評估市場特性推出不同行銷活動，活絡買氣，期盼輔導自治組織成為良好的市場執行者。

市場處指出，五股公有市場本月8日至12月9日，推出消費滿額抽好禮活動，每攤單筆消費滿100元可獲摸彩券，將在12月10日抽出iPhone14 pro(256g)、60吋電視、蒸氣烤箱、折疊腳踏車、電烤盤及市場買菜金等185個獎項。

樹林保安市場則規畫本月29、30日上午10時起，只要拿著市場內不限金額消費商品至活動現場，每日有600人可免費獲得2張50元保安市場購物金「保安券」，該券在指定期間內可以於早市任一攤折抵。

鶯歌美食廣場會在12月1日中午12時起線上開賣美食組合套票，最低下殺2.4折，內含5組人氣美食，售價在50至199元不等，有各式異國料理如韓式部隊鍋、日式豬排飯、泰式奶茶，也有台灣小吃麻辣鴨血豆腐綜合煲、海鮮麵疙瘩及紅燒羊肉麵，還有各式小點如奶酪、拿鐵等，每組限量120份，售完為止，餐券可使用至明年1月31日。

另外，三重中央市場預計在12月7日辦理，單筆消費滿100元領取1張「中央買買證」，消費不累計，集滿3張可以到指定攤位，免費兌換1個市場專屬購物袋，限量1000個。

市場處表示，市府除了積極推出市場改建改造計畫，今年也針對新闢市場推出專案輔導，每年也提供公有市場相關行銷和觀摩補助，支持市場自主提升，透過整合行銷活動，希望拋磚引玉，帶動市場經濟，詳情可至活動詳細資訊請上「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁，或個別市場臉書粉絲團查詢。