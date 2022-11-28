宜蘭力麗威斯汀度假酒店攜手與宜蘭縣員山鄉百大青農認證的「八十佃穀倉」合作，於2023年1月30日至2月1日，及2023年2月7日至2月9日兩梯次舉辦三天二夜「小小米達人冬令營」活動，將由專業在地青農及飯店小管家全程帶領孩子探索生態秘境、體驗小農日常，並在DIY的過程中體現友善環境共好生活。

「小小米達人冬令營」活動第1天規劃為「打開米盒子的秘密」，由老師帶領認識米的成長史，體會「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的得來不易及培養珍惜之心，並透過實際操作米包裝機器，一步一腳印製作專屬自己的白米。接著一起走進大地生態教室，在探索的過程中認識田野生態、古厝水井、青蛙及飛鳥，幸運時也許能遇見在山上盤旋的老鷹先生。

第2天規劃為「農遊體驗之旅」，手把手帶領小朋友雙腳踩入田中撿拾福壽螺，並在自然純淨的溪水中來場摸蜆初體驗，待享用完飯店精心準備的餐盒後，下午我們將到大湖湧泉區感受自然景觀及沁脾的乾淨溪水，汲取過濾後的乾淨純水後準備手牽手一起回到烘焙教室製作美味可口的米鬆餅。

第三天活動為「親子手作日」，歡迎家長共同參與，透過親子間一同手炒香草玄米，除了提升親子默契之外，更能讓小朋友從中獲得手作成就感。搭配香草可以調配自己喜歡的口味，每人可獲得兩份茶包作為紀念回憶。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店表示，「小小米達人冬令營」希望讓都市生活中的孩子有機會走進最自然原始的環境、體驗當個一日小小農夫，更能從活動中學習自我獨立與團體生活，為孩童時光留下珍貴回憶。此次活動3天將全程由飯店管家從旁陪伴，定時回傳小朋友活動照片、影片，讓父母能夠安心，並在國際酒店中安享度假時光，感受美人湯溫泉的舒心療癒，獲得身心上的放鬆滿足。