據香港東網報導，英國廣播公司（BBC）週一（28日）指，一名記者周日（27日）凌晨在中國上海市採訪反防疫管控示威時遭警員拘捕，扣留數小時後獲釋，期間受到暴力對待。BBC稱非常關注該事件，中方暫未回應。

網傳影片顯示，4名穿反光衣的警員把BBC記者勞倫斯（Ed Lawrence）壓在地上，雙手鎖上手銬。勞倫斯一度坐在地上，警員試圖拖走他時，他沒有順應站起，旁邊一名黑衣男子用手扯起勞倫斯的右肩上衣，再用手指著勞倫斯的臉部，疑似責罵對方，期間圍觀人士不斷高呼「放人」口號。

BBC發布聲明稱，非常關注勞倫斯的遭遇，指他捕期間遭警員拳打腳踢，關押數小時才釋放。聲明說：「非常令人擔憂的是，我們一名記者在履行職責時遭到如此襲擊。我們沒有得到中國官方解釋或道歉，僅官員釋放勞倫斯時聲稱，逮捕是希望避免勞倫斯從群眾中感染新冠，對他有好處。我們不認為這個解釋可信。」