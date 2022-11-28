新竹一名67歲的古姓菇農曾因心臟病裝置支架，7月時突然在友人家昏倒，家屬上網查文獻發現老翁可能撐不過3年，經親友介紹南下高雄醫學大學附設中和紀念醫院求診，經過心臟內、外科團隊聯手，發現老翁的心臟瓣膜少了一瓣，且合併嚴重狹窄，經過「開心」手術後，老翁一個禮拜後出院，且身體回到健壯的狀態。

古翁曾罹患心臟疾病，因此開刀裝設心臟支架，但近年來經常感到疲憊、腳底發涼，古翁也摸不著頭緒；7月時古翁到親友家作客，卻突然昏倒緊急送醫，送醫後病況仍未改善，家屬上網查詢相關文獻，發現依照古翁的病情可能撐不過3年，讓家屬相當惶恐。

透過友人介紹，一家人帶著古翁南下高醫就診，高醫心臟團隊經過解剖智慧功能的心臟超音波系統，搭配藥物刺激負荷量測，以及心電圖同步電腦斷層分析等檢查，發現古翁為「先天雙瓣性主動脈瓣併嚴重狹窄」，才會導致心臟衰竭。

經過心臟內、外科聯手手術後，古翁心臟功能逐漸恢復，且原本只有45公斤的他，也胖到50公斤，身體也硬朗了起來。

高醫心臟外科主任蔡峯鈞表示，一般人的主動脈瓣膜構造有3瓣，只有2％的人是雙瓣，屬於先天性病變，在胚胎時期就產生，民眾在年輕時通常沒有顯著症狀，但隨著年齡增長、血流經過造成亂流，慢慢會造成瓣膜病變。

蔡峯鈞強調，不是所有主動脈瓣狹窄都會發生鈣化，或有明顯壓力差，有些較年輕的病人是先天雙瓣性主動脈瓣，鈣化不嚴重而是纖維化造成狹窄，尤其心臟功能低下者，會因無法產生足夠壓力差，而低估瓣膜狹窄的嚴重度，延遲診斷與治療。

心臟內科主任林宗憲表示，主動脈瓣狹窄是可能造成猝死的疾病，尤其出現心臟衰竭時大約只能活1年半。此次心臟醫療團隊先為古先生施行心導管檢查，確認其心臟功能不佳並非冠狀動脈疾病所導致，但古先生的左心室射出分率指數只剩22％（正常為50％），因此診斷出古先生為「先天雙瓣性主動脈瓣併嚴重狹窄」為其心臟衰竭的主因。

高醫副院長羅傳堯表示，台灣已進入高齡化社會，主動脈瓣膜退化發生鈣化與狹窄，已成為老年人接受「開心」手術的第一名。從傳統開心手術到經導管瓣膜置換術等，一直都有很好的治療成果，尤其對於一些非典型、先天性雙瓣狹窄合併心臟功能低下者，常因沒有嚴重的鈣化與足夠的壓力差而變得病症不明確，導致延誤治療。