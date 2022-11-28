國民黨立院黨團今開記者會質疑今年屏東縣長選舉，開票過程冗長，僅44萬投票數居然要花5小時計票，選舉人數也一日4變，質疑屏東縣選委會在開票、計票過程出現重大瑕疵，要求中選會必須對外說清楚，並且立即保全屏東縣所有選票、選舉人名冊等相關證據，也呼籲屏東地方法院依法行政，盡速回應蘇清泉候選人的要求，裁定立即驗票。

國民黨團總召曾銘宗質疑，屏東縣在開票過中奇慢無比，甚至比人口400萬的新北市還慢，且多處票匭出現選票數誤植情形，出現重大缺失；另外選舉人數一再變動，出現這些奇特狀況，屏東縣選委會必須對國人說清楚，並依法保全證據，絕對不可做出相關消滅證據的行為，否則國民黨團將會依法追究。

曾銘宗表示，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，在今天上10點已經前往屏東地方法院聲請驗票，國民黨團呼籲地方法院依法行政，盡速裁定，立即驗票，還給屏東縣所有公民一個事實真相。

黨團書記長李德維表示，中選會一度公布有效票將近38萬票，但當時3位屏東縣長候選人的得票數相加已超過43萬張，等於是有效票跟總票數兜不攏，兩者相差5萬票，候選人當然可以提出合理的質疑。

李德維要求中選會和屏東縣選委會，必須對於爭議性的計票過程和選票數字都不攏的狀況向國人說清楚，「否則沒有真相，就沒有屏東縣長。」

黨團副書記長洪孟楷表示，屏東縣長選舉迄今還未能看到具體的結果，國民黨團不是為了任何一個政黨或候選人，而是為了屏東縣民找回公平正義，要求公平、公正、公開的選舉過程，唯有沒有瑕疵的選舉開票過程，才是經由屏東縣民一票一票選出的新任屏東縣長。

國民黨立院黨團今開記者會質疑今年屏東縣長選舉，開票過程冗長，僅44萬投票數居然要花5小時計票，選舉人數也一日4變，質疑屏東縣選委會在開票、計票過程出現重大瑕疵，要求中選會必須對外說清楚，並且立即保全屏東縣所有選票、選舉人名冊等相關證據，也呼籲屏東地方法院依法行政，盡速回應蘇清泉候選人的要求，裁定立即驗票。

國民黨團總召曾銘宗質疑，屏東縣在開票過中奇慢無比，甚至比人口400萬的新北市還慢，且多處票匭出現選票數誤植情形，出現重大缺失；另外選舉人數一再變動，出現這些奇特狀況，屏東縣選委會必須對國人說清楚，並依法保全證據，絕對不可做出相關消滅證據的行為，否則國民黨團將會依法追究。

曾銘宗表示，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，在今天上10點已經前往屏東地方法院聲請驗票，國民黨團呼籲地方法院依法行政，盡速裁定，立即驗票，還給屏東縣所有公民一個事實真相。

黨團書記長李德維表示，中選會一度公布有效票將近38萬票，但當時3位屏東縣長候選人的得票數相加已超過43萬張，等於是有效票跟總票數兜不攏，兩者相差5萬票，候選人當然可以提出合理的質疑。

李德維要求中選會和屏東縣選委會，必須對於爭議性的計票過程和選票數字都不攏的狀況向國人說清楚，「否則沒有真相，就沒有屏東縣長。」

黨團副書記長洪孟楷表示，屏東縣長選舉迄今還未能看到具體的結果，國民黨團不是為了任何一個政黨或候選人，而是為了屏東縣民找回公平正義，要求公平、公正、公開的選舉過程，唯有沒有瑕疵的選舉開票過程，才是經由屏東縣民一票一票選出的新任屏東縣長。